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Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
15 Августа 2017 12:24 307

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иран угрожает сразу разорвать ядерное соглашение в случае введения Вашингтоном против Тегерана новых санкций. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, пишет ТАСС.

«Если они (США) захотят прибегнуть к тем же методам (санкциям), то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации (до заключения ядерной сделки)», - приводит слова Роухани агентство AFP.

Иран и «шестерка» мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, о начале реализации которого было объявлено 16 января 2016 года. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Ключевые слова: Иран,
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