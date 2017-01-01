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Иран подтвердил свое участие в Астанинском процессе

Иран подтвердил свое участие в Астанинском процессе
19 Января 2017 13:10 153

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Исламской Республики Иран во главе с Хоссейном Джабери Ансари, заместителем министра иностранных дел, примет участие на переговорах по Сирии 23 января  в Астане. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

«Иран как один из инициаторов проведения переговоров в Астане считает, что это возможность установления диалога между правительством Сирии и оппозицией для достижения политического урегулирования, чтобы положить конец войне и гуманитарному кризису в этой стране и оказать содействие установлению стабильности и мира в регионе», - отмечается в сообщении.

«Переговоры в Астане будут проведены согласно достигнутым согласованиям между президентами Казахстана, России, Ирана и Турции. Подготовка к  переговорам  также обсуждалась на трехсторонних переговорах министров иностранных дел Ирана, России и Турции 20 декабря в Москве и на встрече вице-министров иностранных дел трех стран в Москве 14 января», - уточняет МИД Ирана.

Иран в течение последних дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий и достижения согласия. Заместитель министра иностранных дел Ирана  Джабери Ансари в последние дни обменялся мнением по поводу последних преобразований с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

 

Ключевые слова: Ближний Восток, Астана, Иран,
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