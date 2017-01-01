Иракские силы впервые вошли в Мосул

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Элитные подразделения армии Ирака впервые вошли в восточную часть города Мосул, передает корреспондент «МИА Казинформ» со ссылкой на иракские СМИ.

По словам пресс-секретаря контртеррористического штаба Сабаха аль-Нумана, подразделениям удалось перейти приток реки Тигр в ночное время и отбросить боевиков «Исламского государства» в район Мутанна.

«Мы использовали специальное оборудование и элемент неожиданности - противник не ожидал, что мы пойдем в атаку в ночное время, потому что все предыдущие наступления были в течение дня» - сказал Аль-Нуман.

Предварительно военные самолеты США осуществили 19 воздушных ударов с воздуха по позициям ИГ, в результате которых погибли десятки боевиков, добавил представитель армии Ирака.

На этой неделе началась вторая фаза почти 12-недельной кампании по освобождению второго по величине города Ирака - Мосул - от боевиков «Исламского государства».

Несмотря на операцию с участием 100-тысячного альянса иракской армии и курдских сил безопасности, ИГ оказывает ожесточенное сопротивление на подступах к городу.

Боевики используют снайперов и террористов-смертников, автомобили которых поражают армейские объекты, а также для защиты в качестве «живого щита» используются мирные граждане Мосула.