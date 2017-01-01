Иракская армия обещает взять восток Мосула в ближайшие дни

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Иракские силы планируют взять под контроль восточную часть города Мосул «в течение нескольких дней», передает региональный корреспондент «МИА Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

В частности, на данный момент правительственным силам Ирака удалось отбить у боевиком «Исламского государства» (запрещенного в Республике Казахстан - прим.ред.) ряд районов в восточной части Мосула, с момента начала операции с 17 октября 2016 года.

Генерал-лейтенант элитного контртеррористического подразделения Абдулгани Аль-Ассади сообщил, что запад Мосула будет взят в течение нескольких дней.

Также отмечается, что армии удалось достичь восточной стороны моста через реку Тигр, который делит город на западную и восточную части. По словам А.Аль-Ассади, основные усилия направлены на блокирование здания университета, где сосредоточены крупные группировки ИГ.