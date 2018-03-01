Ипотечное кредитование под 7% может начаться уже в 2018 году - Нуртай Сабильянов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году возможно начало выдачи ипотечных кредитов под 7 процентов годовых. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов после совместного заседания палат, где Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил пять новых социальных инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшней инициативе Президента полностью решен вопрос о выдаче облегченных кредитов населению. Теперь мы должны качественно реализовать эту инициативу путем принятия законов, новых нормативно-правовых документов», - сказал Н. Сабильянов.

По его словам, программа «7-20-25» даст возможность получать ипотечные кредиты на 25 лет со ставкой вознаграждения 7 процентов в год. Появляется также возможность получать кредиты в банках второго уровня. Сейчас такие кредиты выдает лишь «Жилстройсбербанк», которые не имеет отделений во всех регионах. Поэтому люди будут обращаться в тот банк, с которым удобнее работать. То есть, все банки Казахстана получат возможность выдавать облегченные ипотечные кредиты по этой программе.

Мажилисмен считает, что такие кредиты начнут выдавать после того, как инициатива Главы государства будет обеспечена законодательно и после уточнения бюджета. При уточнении республиканского бюджета в нем будут предусмотрены средства для реализации данной инициативы Президента.

Кроме того, Н. Сабильянов отметил, что реализация новой программы не приведет к удорожанию жилья.

Автор: Марлан Жиембай