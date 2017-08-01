Инвесторы из Китая построят завод взрывчатых веществ в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Инвесторы из Китая планируют построить завод по производству взрывчатых веществ, который будет располагаться в Караганде на территории специальной экономической зоны «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интерес к региону, как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, проявили инвесторы из китайской провинции Юньян. Как сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжан Жумасултанов, сумма инвестиций составит порядка 16 миллиардов тенге.

«Будет создано более 200 рабочих мест. Стадия переговоров прошла. Теперь начинаются процедурные работы по подготовке и оформлению документации», - цитирует пресс-служба акимата слова Галымжана Жумасултанова. - Земельный участок, на котором будет создаваться завод, выбран. Ждем подтверждения из Комитета по инвестициям и развитию о том, что компания получила статус участника специальной экономической зоны. После этого будет оформлен земельный участок и инвесторы будут разрабатывать проектную документацию».



Специальная экономическая зона «Сарыарка» созданав ноябре 2011 года на базе индустриального парка металлургии и металлообработки. Участники получают преференции в виде нулевой процентной ставки по налоговым обязательствам - корпоративному подоходному налогу, налогу на имущество, земельному налогу, налогу на добавленную стоимость.