Инвесторов нашли для завершения ряда долгостроев в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О предпринимаемых мерах по завышению строительства проблемных жилых домов в Астане рассказал заместить акима города Сергей Хорошун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столичном акимате состоялось, на котором были рассмотрены вопросы долевого строительства,

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«На прошлой неделе на заседании МВК было рассмотрено 24 объекта. Идет информационная работа с ЖСК по механизму достройки в рамках программы «Нурлы Жер». В пятницу еще одно ЖСК - «Пана-Комфорт» определило частного инвестора для самостоятельной достройки (ТОО «Лея»)», - сообщил С. Хорошун на еженедельном аппаратном совещании.

По его словам, по объектам АО «Азбука жилья» по четырем жилым комплексам ЖСК заключены договоры с аудиторскими компаниями. По остальным объектам данной компании, переданным на рассмотрение уполномоченной организации «Елорда құрылыс компаниясы», совместно с ЖСК продолжаются работы по выбору компаний для проведения финансового и технического аудита.

Также он отметил, что в настоящее время на рассмотрении уполномоченной организации ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» находятся 16 объектов - «Жагалау-3», «Жагалау-4» «Шыгыс», «Столичный-2», «Гарант», «Династия», «Есиль-2», «Арыстан», «Араби-2», «ТК-1», «Туран Сыганак», «Жеты жол», «Комсомольский», «Айсанам Де Люкс», «Кomfort Deluxe», «Садовые кварталы».

По 10 объектам ЖСК определяются со способом завершения строительства объектов: «Хазрет», «Самал», «Прага», жилой комплекс юго-восточнее пос. Коктал (лот 1, 2, 3), «Тамаша уй», «Оберег», «Зере-1», «Зере-2», «Акжол», «Магистральный-3».

По семи жилым комплексам («Рух», «Аниса 2, 3», «Коктал», «МЖК Асар», «Абат», «ЖК по 150 лет Абая», «Пана») ЖСК заключили договоры о совместной деятельности с частными инвесторами, и будут завершать строительство без участия программы «Нурлы Жер».

По оставшимся шести объектам («Фьючи хом», «Жастар-4», «Алтын Булак», «Акерке-2», «Мунар-2», «Кургальджинский квартал») вопрос по достройке в рамках программы будет рассмотрен после передачи объекта в ЖСК.