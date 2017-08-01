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Инвесторам облегчат поиск выгодных проектов в Казахстане

Инвесторам облегчат поиск выгодных проектов в Казахстане
15 Августа 2017 13:02 268

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрена Карта инвестиционных проектов для облегчения работы инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективной работы с инвесторами и мониторинга реализации инвестиционных проектов будет внедрена Карта инвестиционных проектов с интеграцией в информационно-мониторинговую систему», - сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании Правительства РК.

По его словам, карта инвестиционных проектов будет разделена на две группы: перспективные инвестиционные проекты для предложения инвесторам и реализуемые проекты, на которые уже привлечены инвесторы.

«Карта инвестпроектов станет главным инструментом мониторинга реализации инвестпроектов, а также эффективной системой оценки работы госорганов, нацкомпаний и акиматов в сфере привлечения инвестиций», - считает министр.

Отметим, что также будет внедрена информационно-мониторинговая система инвестиционных проектов, которая полностью исключит «выпадение» каких-либо проектов без качественной и полноценной проработки до начала реализации.

Он уточнил, что реализация этих эффективных операционных мер и внедрение новых подходов привлечения инвестиций предусмотрена в новой Национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 годы, которую Правительство утвердило сегодня. Как рассказал министр, в стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт.

 

 

Ключевые слова: Инвестпроекты, Правительство РК, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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