Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии 

ПЕКИН-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Индии на прошедшем в Дели семинаре India's role in the Contemporary Global Economy презентовало инвестиционный потенциал РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Мероприятие организовано общественной организацией малого и среднего бизнеса Индии Indian Achievers Forum, объединяющей около 7 тысяч компаний и организаций. В нем приняли участие более 200 представителей индийских деловых кругов, депутат нижней палаты парламента Индии Лакшми Нарайян Ядав и заместитель министра децентрализации и местного самоуправления центрального правительства Индии Санджив Патджоши.





В завершение семинара на ежегодной церемонии награждения лиц, внесших вклад в развитие экономики, здравоохранения и науки Индии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РИ Болат Сарсенбаев был удостоен награды Indian Achievers Award 2017 за вклад в развитие казахстанско-индийских отношений.







