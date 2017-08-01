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Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии

Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии
14 Августа 2017 17:00 412

ПЕКИН-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Индии на прошедшем в Дели семинаре India's role in the Contemporary Global Economy презентовало инвестиционный потенциал РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Мероприятие организовано общественной организацией малого и среднего бизнеса Индии Indian Achievers Forum, объединяющей около 7 тысяч компаний и организаций. В нем приняли участие более 200 представителей индийских деловых кругов, депутат нижней палаты парламента Индии Лакшми Нарайян Ядав и заместитель министра децентрализации и местного самоуправления центрального правительства Индии Санджив Патджоши.

Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии

В завершение семинара на ежегодной церемонии награждения лиц, внесших вклад в развитие экономики, здравоохранения и науки Индии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РИ Болат Сарсенбаев был удостоен награды Indian Achievers Award 2017 за вклад в развитие казахстанско-индийских отношений.


Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии 
Инвестиционный потенциал Казахстана презентовали в Индии

 

 

Ключевые слова: МИД РК, Внешняя политика Казахстана, Экономика,
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