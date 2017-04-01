Инвалидов за пьяное вождение будут лишать водительских прав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии будут лишать водительских прав и инвалидов. Такие поправки предусмотрены в закон «О дорожном движении», которые были рассмотрены на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отказ от освидетельствования в состоянии опьянения предусматривается теперь наказание в виде лишения прав на три года. Сейчас у нас норма предусматривает наказание на два года. Рабочая группа после долгих обсуждений решила уравнять санкции этих двух статей - отказ от освидетельствования в состоянии опьянения равносилен, по нашему мнению, опьянению», - сказал мажилисмен Канат Мусин, представляя законопроект.



Кроме того, по словам депутата, будет ужесточена ответственность и в отношении инвалидов.



«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии теперь прав будут лишать и инвалидов в том числе. Сейчас к ним такого наказания не применяется», - заявил Канат Мусин.



Он также сообщил, что всего были рассмотрены более 120 поправок, в окончательной версии законопроекта их осталось 55.