Инцидент с участием велогонщика «Астаны» СМИ назвали «верхушкой айсберга»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инцидент между велогонщиком казахстанской команды Андреем Гривко с немецким коллегой - это лишь верхушка айсберга того, что может случиться, когда уровень адреналина и тестостерона зашкаливают во время гонок.

Некоторые полагают, что драка во время гонки делает велоспорт еще привлекательнее для зрителей, организаторы и сами спортсмены считают, что такое поведение надо пресекать. Это гонка, все едут нервно, спортсменам иногда сложно сдержаться в стрессовой ситуации. Помимо инцидента с участием велогонщика «Астаны» британское издание Cycling Weekly вспомнило и другие спринтерские разборки.

Напомним, украинский гонщик команды Pro Team Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время третьего этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки. После удара Гривко Киттель продолжил гонку с окровавленным лицом.

Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан - снят с соревнований. Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика, который в итоге был снят с гонки.



Гривко vs Киттель





В 2010 году жаркая погода и самый длинный этап гонки «Тур де Франс» сыграли злую шутку с испанцем Карлосом Барредо и португальцем Руи Кошта.

Велосипедисты Карлос Барредо (Quick Step) и Руи Кошта (Caisse d'Epargne) подрались, но затем принесли друг другу извинения, тем самым исчерпав инцидент. Оба были оштрафованы на сумму в 400 швейцарских франков.

Коста vs Барредо



Россиянин Иван Ровный, выступающий за команду Tinkoff-Saxo, подрался с итальянцем Джанлукой Брамбиллой из Omega Pharma- Quick-Step во время гонки на 16-м этапе «Вуэльты». Спортсмены во время стычки даже не стали слезать с велосипедов, чтобы надавать друг другу по лицу. Обоих дисквалифицировали с гонки.

Ровный vs Брамбилла



Ранее еще один казахстанский гонщик потерял контроль во время гонки. Член команды «Астана» Дмитрий Груздев в начале пятого этапа Тура Турции в 2015 году ударил албанца Югерта Жупа. После инцидента Груздева сняли с гонки.

Груздев vs Жупа



В 1995 году произошла одна из самых известных драк в истории велоспорта. На 4-м этапе «Вуэльты» венесуэлец Леонардо Сьерра из Carrera и баск Рамон Гонсалес Арриета из Banesto начали обмениваться ударами, в результате которых оба оказались на асфальте. Гонщики встали на ноги и продолжили драку. Оба гонщика были дисквалифицированы с гонки.

Арриета vs Сьерра



Во время многодневной гонки «Вуэльта Португалии 2014» испанец Висенте Гарсия де Матеос и датчанин Асбьорн Крал Андерсен устроили драку.Коллегам по цеху и португальской полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять спортсменов. Оба велогонщика были отстранены от участия в туре.

Гарсия де Матеос vs Андерсен

