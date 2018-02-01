Инцидент с избитым акимом ребенком рассмотрят на совете по этике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На совете по этике будут рассмотрены результаты проверки в отношении акима Коргалжынского сельского округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 февраля 2018 года на заседании акимата Акмолинской области руководитель региона Малик Мурзалин сообщил, что по факту причинения акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым вреда здоровью несовершеннолетнему назначена проверка с участием органов полиции, здравоохранения, образования», - сообщил советник акима Акмолинской области Марат Игалиев на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня результаты проверки по данному инциденту будут рассмотрены на заседании совета по этике области.

Напомним, полицейскими Акмолинской области возбуждено досудебное производство за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему Диасу Мукану акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям Ж. Омарова и приняты процессуальные решения.



Фото: sko.enbek.gov.kz