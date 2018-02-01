Интеллектуальную систему недвижимости планируют создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава казахстанской строительной компании, член совета предпринимателей при Правительстве Казахстана Айдын Рахимбаев рассказал о внедрении цифровых проектов в его компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть база BI Глайнс. Это личный кабинет наших жителей, через который уже сегодня они смогут оплачивать все, что связано с жильем: услуги, покупки, все, что связано с обслуживанием жилья. Партнеры также работают через наш портал, и у нас есть 20 тысяч электронных договоров. То есть, нашим клиентам нет необходимости приходить к нам, печатать и корректировать договора», - сказал он в рамках хакатона Open data, который проходит в эти в столице.

Рахимбаев пояснил, что все это, в том числе и закупки проходят в режиме онлайн.

«Также мы уже внедрили бильд-проектирование. Это 3D. В этом году мы перейдем уже на 4D, 5D и я думаю, что через год - полтора мы перейдем уже на 6D. Плотно работаем с городом и тот опыт мы применим на smart city», - пообещал он.

Также Рахимбаев рассказал о своем предложении создать интеллектуальную систему недвижимости.

«25 января предложили оцифровать недвижимость в Казахстане. Не просто оцифровать, а создать интеллектуальную систему недвижимости. Мы знаем, что рынок недвижимости - это первичный рынок, вторичный рынок. Очень много всяких не слишком хороших историй, кто-то кого-то обманывает и кидает. Представьте себе, что будет система через которую невозможно приобрести жилье, которое не соответствует требованиям законодательства. Мы эту работу начали», - заверил глава строительной компании.

При этом, он пояснил, что первой площадкой станет Астана, после чего пообещал перейти на всю страну.

«То есть - это создание единой защищенной базы - на первичном и вторичном рынках. Теперь не будет черных и белых риэлторов, то есть все в цифре. Тоже самое по онлайн фиксации налогов, планировкам. Планировка - это огромная проблема для всех. Все это будет по умолчанию, мы на это рассчитываем. В конце концов, цель этой системы перевести всю недвижимость на блокчейн. Мы идем к нотариусу, ждем своей очереди и платим 30 тысяч тенге, только для того, чтобы зафиксировать. Что это означает - что в принципе даже нотариус не нужен. Через систему блокчейн можно будет зафиксировать сделку и платеж уйдет», - объяснил Рахимбаев.