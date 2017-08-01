Инсультный центр откроют при городской больнице Экибастуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отделение сестринского ухода для родственников людей, получивших инсульт и нуждающихся в посторонней помощи, планируется открыть в Экибастузской городской больнице, сообщает pavlodarnews.kz.

Капитальный ремонт, который сейчас проходит в городском многопрофильном стационаре, позволил к существующему неврологическому отделению добавить дополнительно тысячу квадратных метров и открыть полноценный инсультный центр, отдельно выделив реабилитацию.



Как рассказала заместитель главного врача по контролю качества оказания медуслуг Светлана Подзорова, в обновленном отделении откроется зал лечебной физкультуры, установят физиотерапевтическое оборудование, которое совершенно необходимо для пациентов инсультного центра. А самое главное, в больнице появится отделение сестринского ухода для обучения родственников людей, нуждающихся в посторонней помощи при восстановлении нарушенных функций - одевании, кормлении, ходьбе и самообслуживании.



"Как правило, пройдя раннюю реабилитацию, больные со спинно-, черепномозговыми травмами, а также перенесшие тяжелые инсульты лежат в условиях стационара не более 25 дней, - говорит Светлана Подзорова. - Однако этого времени очень мало для их восстановления, и мы поставили задачу научить родных пациентов правильному уходу. Кроме того, у нас появится так называемая «пит палата» - промежуточное звено между реанимацией и отделением".



Рассчитанная на 284 койки Экибастузская городская больница имеет восемь клинических и пять вспомогательных отделений, здесь работают более 80 врачей и 254 медсестры и оказывают специализированную медицинскую помощь по 25 специальностям.