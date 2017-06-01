Институт общественных советов при госорганах функционирует формально - Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт общественных советов при государственных органах функционирует формально. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По существу формально функционирует институт общественных советов, не оказывающий практически никакого влияния на ситуацию в сфере борьбы с коррупцией. В половине из действующих уже второй год общественных советов при государственных органах ни разу не обсуждались вопросы противодействия коррупции. Планы областных комиссий по противодействию коррупции носят также формальный характер», - сказал Шпекбаев.

К примеру, несмотря на то, что сфера образования по числу осужденных занимает лидирующие позиции, областными комиссиями по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям не запланированы системные меры по противодействию коррупции. В целом, подобное положение привело к тому, что отдельные мероприятия Плана по реализации антикоррупционной стратегии остались неисполненными, добавил он.

В частности, по его словам, Министерством финансов не обеспечена автоматизация налогового и таможенного администрирования, не доработана информационная система «Электронные государственные закупки», не утверждены нормы снабжения портативными видеорегистраторами сотрудников органов государственных доходов. Создание в вузах онлайн-портала, предусмотренное Планом реализации антикоррупционной стратегии, сорвано Министерством образования и науки.