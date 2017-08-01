Иностранца с ружьем задержали в горах Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области задержан гражданин Кыргызстана с ружьем.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, 16 августа в горах Райымбекского района пограничники задержали 41-летнего гражданина Кыргызской Республики.

«В своих показаниях задержанный иностранец пояснил, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек государственную границу. У задержанного обнаружено и изъято нарезное ружье «Тигр», калибра 7,62 мм. Каких-либо разрешительных документов на оружие подозреваемый не смог предоставить» - отметили в областной полиции.

В настоящее время в отношении задержанного нарушителя, привлекаемого к ответственности по ст.514 КоАП РК, возбуждено уголовное производство за незаконное хранение огнестрельного оружия, предусмотренное ст.287 УК РК.