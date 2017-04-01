Инновациям в педагогике обучат жамбылских студентов 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе открылся Центр педагогического мастерства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Таразского государственного педагогического института (ТарГПИ).

По словам ректор института Дарии Кожамжаровой, подобный центр среди вузов региона впервые открыт именно в ТарГПИ. Здесь будут проводиться занятия для учащихся школ и будущих педагогов по изучению инновационных технологий, студенты и школьники смогут заниматься научно-исследовательской, учебно-методической, опытно-экспериментальной работой.

«Педагог должен быть специалистом, глубоко усвоившим свой предмет и методику обучения и воспитания, информированным в различных сферах науки, культуры и искусства. XXI век - век конкурентности. Сегодня судьба образованной и находчивой отдельной личности, способной сориентироваться в мировой конкурентности, вручена нашим педагогам-новаторам. Подготовка квалифицированного педагога - основной ресурс, обеспечивающий развитие государства. Мастер-педагог должен быть знающим, опытным, всесторонним, сочетать воспитание и обучение с целью формирования личности. И наш центр будет заниматься этими задачами», - подчеркнула Дария Кожамжарова.





Центр педагогического мастерства открыт по инициативе кафедры «Общая педагогика и психология». По словам заведующей кафедрой Кларой Бузаубаковой, цель этого проекта - повышение функциональной грамотности учащихся средних общеобразовательных школ Жамбылской области и студентов института через изучение передового инновационного опыта Назарбаев Интеллектуальной школы. Кроме того, предполагается разработка методических пособий по использованию новейших технологий для внедрения в систему 12-летнего образования, организация педагогических семинаров, круглых столов, методических тренингов.





