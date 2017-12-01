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Инкассаторская машина врезалась в джип в Уральске

19 Декабря 2017 20:43 266
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Инкассаторская машина врезалась в джип в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске инкассаторский автомобиль попала в ДТП, передает портал «Мой ГОРОД».

Авария случилась сегодня, 19 декабря, в 12.15 в районе остановки «Вторая база». Инкассаторская машина врезалась в джип, чей водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с «Волгой».

По словам водителя «Волги» Александра, он ехал по проспекту Евразия в сторону торгового дома «Сити Центр».

«Передо мной автомобиль начал совершать маневр, я стал притормаживать. А вот инкассаторская машина, которая была позади меня, спускаясь с моста, на скорости врезалась в «Лэнд Крузер». Водитель джипа не справился с управлением и врезался в мою машину», - пояснил Александр.

Водителя джипа с места ДТП забрала машина скорой помощи.

На месте работают дознаватели.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Западно-Казахстанская область,
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