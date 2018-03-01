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Инициативы Президента станут надежным жизненным стартом для молодежи - Нурлан Ермекбаев

7 Марта 2018 17:15 579
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Инициативы Президента станут надежным жизненным стартом для молодежи - Нурлан Ермекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Религиозные объединения поддержали новые социальные инициативы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева.

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«Религиозные объединения высказывают поддержку социальным инициативам. Нерешенность некоторых социальных или экономических вопросов иногда может послужить тому, что люди попадают под влияние различных деструктивных течений, которые прикрываются религией», - сказал журналистам глава ведомства.

Также он отметил предложенные Нурсултаном Назарбаевым новую ипотеку «7-20-25», выделение дополнительных 20 тысяч грантов, 11 тысяч из которых - на обучение бакалавров по техническим специальностям, и строительство студенческих общежитий на 75 тысяч мест. Эти инициативы, по словам Н.Ермекбаева, станут надежным жизненным стартом для молодежи.

«Отсутствие жилья, работы, маленькая заработная плата молодого специалиста. Трудно в этой ситуации завести семью. Есть стремление учиться, но нет материальных возможностей платить за образование, а тем более купить жилье. А инициативы Президента создают такие условия, чтобы молодежь могла успешно решать эти проблемы (...) Это увеличит приток молодежи из сел и малых городов к казахстанским центрам образования и позволит полностью решить вопрос жилья для студентов вузов и колледжей с учетом роста потребности», - добавил министр.

 

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Правительство РК,
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Автор:

Анеля Касымова

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