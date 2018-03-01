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Инициативы Президента повысят благосостояние казахстанцев, особенно молодежи - К.Токаев

6 Марта 2018 13:25 735
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Инициативы Президента повысят благосостояние казахстанцев, особенно молодежи - К.Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал Пять социальных инициатив Президента, озвученных 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

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«5 социальных инициатив Президента Н. Назарбаева - уникальная для Евразийского пространства программа повышения благосостояния народа, особенно молодёжи. Послание - результат продуманной политики, позволившей разработать план конкретных действий», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, Глава государства 5 марта 2018 года выступил с обращением к народу «Пять социальных инициатив Президента». Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Сенат,
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