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Инициативы Президента - хорошая поддержка для стартапов

6 Марта 2018 12:49 631
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Инициативы Президента - хорошая поддержка для стартапов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Инициатива Президента по увеличению средств на микрокредитование является поддержкой уязвимого слоя предпринимательства - стартапов и малого бизнеса, - считает руководитель областного управления предпринимательства Анар Даржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Микрокредитование - это поддержка уязвимого слоя предпринимательства. Если человек нуждается в микрокредитовании - это стартовый бизнес или малое предприятие. На эти цели государство дополнительно в этом году выделит 20 млрд тенге, что даст возможность вложения средств в новые сферы», - говорит она.

А.Даржанова также рассказала о преимуществах актюбинского региона по развитию бизнеса.

«Мы имеем приграничные районы, мы также являемся транзитным регионом, где можно развивать придорожный сервис. Сельские приграничные районы могут экспортировать продукцию в Россию. Так есть спрос на актюбинское печенье ТОО «Казфудгрупп» со стороны России. Преимуществом продукции является натуральность продукции и качество. В конце месяца в Актобе приедет итальянский инвестор по расширению данного производства и компания нуждается в кредитовании. Это пример, когда компания вырастает с одной комнаты до целого производства. Эта инифициатива Президента коснулась очень важного сегмента бизнеса», - добавляет она.

Инициативы Президента - хорошая поддержка для стартапов

По словам А.Даржановой, микрокредитование предполагает кредиты под 6 процентов на сумму до 18 млн тенге, поддерживаются все сферы деятельности, предпринимателя дополнительно бесплатно обучат. Эта госпрограмма является очень доступной для бизнеса.

«Когда проходила обучение за границей, эксперты нам говорили: вы ходите по деньгам, возможности для производства у вас большие, так как рядом находятся крупнейшие рынки сбыта Китай и Россия. Эти державы могут сколько угодно потреблять вашу продукцию, если соответствовать их требованиям», - добавляет А.Даржанова.

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Экономика,
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Автор:

Самал Ендибаева

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