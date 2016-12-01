Инициативу Казахстана о Водном саммите вновь озвучили в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана состоялся организованный Посольством Республики Казахстан в РУ «круглый стол» на тему: «Центральная Азия: тенденции и вызовы».

Перед началом заседания «круглого стола», по предложению Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерика Утембаева, участники мероприятия почтили минутой молчания погибшего в результате террористического акта посла России в Турции Андрея Карлова.

В ходе «круглого стола», прошедшего 20 декабря, глава казахстанской дипломатической миссии подробно остановился на основных вызовах и угрозах безопасности в регионе, среди которых международный терроризм, религиозный экстремизм и наркобизнес. Наличие указанных вызовов обуславливают стремление государств Центральной Азии объединить усилия в целях обеспечения региональной безопасности. При этом динамика дальнейшего развития сотрудничества внутри региона будет во многом зависеть от готовности его стран противостоять этим вызовам и угрозам.

Весьма актуальным представляется необходимость формирования целостной системы региональной безопасности на основе принципов взаимного доверия, открытости соблюдения рационального баланса национальных и региональных интересов, неуклонного выполнения всех принимаемых решений, а также активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных, региональных инфраструктурных проектов.

Особое внимание было уделено историческому достижению Казахстана - избранию в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена на 2017-2018 гг., что стало знаком признания международных заслуг Казахстана во главе с его лидером

Нурсултаном Назарбаевым. Было высказано мнение, что в ходе непостоянного членства в СБ ООН Казахстан использует весь свой богатый дипломатический опыт для решения актуальных проблем государств Центральной Азии.

В области политики безопасности и стабильности было отмечено, что от скоординированных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависит безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие всего региона. Президентами не раз подчеркивалась важность углубления сотрудничества в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью. Обе страны выступают за углубление и укрепление взаимодействия в таких авторитетных международных организаций, как ООН, ШОС, СНГ.

Астана и Ташкент прилагают большие усилия в обеспечении международной и региональной безопасности посредством активного содействия в налаживании мирной жизни в Исламской Республике Афганистан. Оба государства едины во мнении, что основополагающим элементом в урегулировании ситуации в Афганистане является его экономическое восстановление.

В свою очередь, политолог Ш.Арифханов отметил, что для стран Центральной Азии жизненно важное значение имеет скорейшее урегулирование афганской проблемы. Именно поэтому и Казахстан, и Узбекистан проделали в этом плане большую работу, Казахстан выделил большие средства и обучает у себя афганскую молодежь, Узбекистан построил железнодорожную ветку Термез - Мазари-Шариф, обеспечивает электроэнергией север Афганистана. Вместе с тем, эскалация военной напряженности на южных рубежах Центральноазиатского геополитического пространства отвечает стратегическим и тактическим интересам некоторых разнонаправленных сил.

На примере казахстанско-узбекских стратегических отношений другой участник «круглого стола» - профессор А.Каххаров высказал мнение относительно решения всех стоящих перед регионом проблем. В первую очередь, это касается урегулирования водно-энергетических противоречий. Отмечалась необходимость вновь рассмотреть инициативу Казахстана о созыве в ближайшей перспективе пятисторонней встречи государств региона в Астане или Ташкенте в формате регионального Водного Саммита под эгидой Международного фонда спасения Арала.

В заключение мероприятия участники «круглого стола» выразили общую заинтересованность в поддержании постоянного диалога по указанной тематике.