Инициатива Президента позволит развивать бизнес в селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Озвученная Главой государства инициатива по расширению микрокредитования получила поддержку не только действующего малого и среднего бизнеса в стране, но и в первую очередь тех, кто думал, стоит ли начинать свое собственное дело, считает президент Ассоциации предпринимателей Акмолинской области Марат Джумабеков.

«Президент страны отметив, что для открытия своего собственного дела необходим небольшой капитал, выступил с своевременным и актуальным предложением. Это помощь и поддержка для сотен тысяч казахстанцев, которые получат возможность для работы и самостоятельного развития. Это особенно важно для развития сельского предпринимательства», - отметил он.

«Не секрет, что финансовые учреждения при кредитовании субъектов предпринимательства ориентируются на городское население, а также предъявляют высокие требования к малому и среднему бизнесу. В сельских населенных пунктах инструменты льготного финансирования работают не в полной мере или вообще являются недоступными», - продолжил Марат Джумабеков.



По его мнению, данная инициатива усилит роль малого и среднего бизнеса в структуре экономики республики. Во многих передовых странах субъекты малого и среднего предпринимательства являются главными налогоплательщиками. За их счет пополняется казна, строятся новые социальные и промышленные объекты, успешно реализуются различные программы развития.

«Глава государства, четко осознавая социальную роль и значимость предпринимателей, всегда выступает за расширение их прав и возможностей. Сегодня бизнес в Казахстане - это не только налоговые поступления в бюджет, это еще и активное участие в социальных проектах и программах государства. Они создают новые рабочие места, строят школы, больницы, поддерживают талантливую молодежь, помогают малоимущим. Их вклад в развитие страны трудно переоценить», - подчеркнул Марат Джумабеков.