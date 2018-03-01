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Инициатива Президента позволит развивать бизнес в селах

7 Марта 2018 08:02 446
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Инициатива Президента позволит развивать бизнес в селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Озвученная Главой государства инициатива по расширению микрокредитования получила поддержку не только действующего малого и среднего бизнеса в стране, но и в первую очередь тех, кто думал, стоит ли начинать свое собственное дело, считает президент Ассоциации предпринимателей Акмолинской области Марат Джумабеков.

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«Президент страны отметив, что для открытия своего собственного дела необходим небольшой капитал, выступил с своевременным и актуальным предложением. Это помощь и поддержка для сотен тысяч казахстанцев, которые получат возможность для работы и самостоятельного развития. Это особенно важно для развития сельского предпринимательства», - отметил он.

«Не секрет, что финансовые учреждения при кредитовании субъектов предпринимательства ориентируются на городское население, а также предъявляют высокие требования к малому и среднему бизнесу. В сельских населенных пунктах инструменты льготного финансирования работают не в полной мере или вообще являются недоступными», - продолжил Марат Джумабеков.

По его мнению, данная инициатива усилит роль малого и среднего бизнеса в структуре экономики республики. Во многих передовых странах субъекты малого и среднего предпринимательства являются главными налогоплательщиками. За их счет пополняется казна, строятся новые социальные и промышленные объекты, успешно реализуются различные программы развития.

«Глава государства, четко осознавая социальную роль и значимость предпринимателей, всегда выступает за расширение их прав и возможностей. Сегодня бизнес в Казахстане - это не только налоговые поступления в бюджет, это еще и активное участие в социальных проектах и программах государства. Они создают новые рабочие места, строят школы, больницы, поддерживают талантливую молодежь, помогают малоимущим. Их вклад в развитие страны трудно переоценить», - подчеркнул Марат Джумабеков.

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Экономика,
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