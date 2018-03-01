Инициатива поддержки строительства общежитий очень актуальна - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (KAZISS), доктор исторических наук, профессор Черных Ирина прокомментировала 5 социальных инициатив Президента, передает МИА «Казинформ».

«Аренда жилья для студентов, наверное, один из наиболее болезненных вопросов современной системы высшего образования в Казахстане. Стоимость арендной платы в ключевых городах - университетских центрах Казахстана (Астане и Алматы) крайне высока, поскольку спрос на недвижимость в этих городах формируется не только и не столько студенческой молодежью, сколько взрослыми, работающими людьми, способными оплачивать гораздо более высокую плату, чем студенты. Одновременно с этим, проживание молодых людей в съемных квартирах формирует ситуацию безнадзорности, риски мошенничества и ряд сходных проблем», - отметила она.

Для казахстанских высших учебных заведений общежития - традиционно важный элемент, наличие которого могут продемонстрировать единичные казахстанские университеты, считает эксперт.

По данным управления молодежной политики Алматы, общежитиями в городе владеет 29 университетов, общее число студентов, проживающих в этих 94 общежитиях - около 31 тысячи человек (при оценочном числе иногородних студентов в 81 тысяча человек).

«Очевидно, что финансовая привлекательность высших учебных заведений, имеющих собственные общежития, существенно выше. Хорошим примером здесь является Казахский государственный женский педагогический университет. По информации из открытых источников, университет имеет 7 общежитий, в том числе - Дом студентов, построенный в рамках государственной программы «Студенческое жилье» и оснащенный всем необходимым для проживания молодежи: в нем работают медицинский центр, фитнес-зал, салон красоты, компьютерный класс, на каждом этаже - полностью оборудованные кухни и прачечная. Проживание - секционное, каждая секция включает две комнаты (на 2 и 3 студенток), душевую и туалетную комнаты. При этом стоимость проживания - 30 тысяч тенге за 10 месяцев», - сообщила эксперт.

Общежития нужны не только студентам, но и специалистам, работающим и проходящим послевузовское обучение. Так, например, в КазНУ им. Аль-Фараби действует Дом молодых ученых - общежитие для докторантов, магистрантов и иностранных преподавателей. Особенность этого общежития в том, что здесь каждая комната имеет душевую и туалет. Оплата - около 20 тысяч тенге в месяц.

«Очевидно, что в стране наблюдается явная нехватка студенческих общежитий, что существенно ограничивает мобильность студенческой молодежи и, как минимум косвенно, стимулирует образовательную эмиграцию молодых казахстанцев. Отсутствие необходимых жилищных ресурсов ограничивает и развитие университетов, вынужденных либо ограничивать прием иногородних студентов, либо тратить дополнительные ресурсы на обеспечение их проживания на арендных квартирах. Таким образом инициатива поддержки строительства общежитий - актуальная инициатива. Ее развитие в комплексе с решением других вопросов образования позволит создать отечественную систему образования, соответствующую мировым стандартам. Елбасы в своем выступлении в Парламенте поручил обеспечить строительство студенческих общежитий минимум на 75 тысяч мест до конца 2022 года», - заключила эксперт.