Информацию о голодовке осужденного в Таразе проверяет прокуратура
АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Прокуратурой Жамбылской области проводится проверка по распространенной в социальной сети информации о гражданине Кыргызстана, объявившем голодовку и зашившем в знак протеста рот в учреждении 158/4 города Тараз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
«Речь идет о гражданине Кыргызстана Эркинбеке Тентимишове, 1981 года рождения, осужденного в декабре 2016 года к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Тентимишов Э.С. является инвалидом III-группы (отсутствует правая нога) и по состоянию здоровья с октября 2017 года проходил лечение в медицинской части учреждения. В связи с улучшением самочувствия в феврале администрацией учреждения принято решение о переводе его в обычные условия содержания, с чем осужденный был категорически не согласен», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы с сотрудником прокуратуры области осужденный сообщил, что администрацией учреждения разъяснены ему основания отказа в дальнейшем пребывании в медчасти и он никаких претензий не имеет.
«Несмотря на это прокуратура намерена продолжить проверку и дать оценку действиям администрации исправительного учреждения в части полноты соблюдения прав осужденного. Одновременно взят на контроль ход служебной проверки по факту проноса и использования осужденным мобильного устройства», - пояснили в Генпрокуратуре.
В настоящее время Э.Тентимишову обеспечен доступ представителей правозащитных организаций.
Ранее осужденный обращался с просьбой о переводе на родину для дальнейшего отбытия наказания. Генпрокуратура Казахстана поддержала его просьбу и направила соответствующий запрос кыргызской стороне.
Однако 21 июня 2017 года поступил ответ Генеральной прокуратуры Кыргызстана об отказе в принятии Э.Тентимишова с учетом повышенной общественной опасности совершенного им преступления, а также по причине возможности причинения ущерба интересам государства.
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