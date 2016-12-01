Информация о зараженных мандаринах недостоверна - санврачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК в связи с распространением аудиозаписей, в которых сообщается о зараженных мандаринах, поясняет, что данная информация не соответствует действительности.

Как отметили в пресс-службе Министерства нацэкономики, грипп - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передается посредством пищи.

Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, в связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом.

«Касательно ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом информируем, что в республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 489 случаев гриппа, из них 6319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (66,2%), на беременных приходится 3,5%.

В текущем эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и типа В. Также заболеваемость ОРВИ связана с вирусами не гриппозной этиологии, такими, как РС вирус, аденовирус, риновирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус и др.

В целях снижения заболеваемости ОРВИ гриппом в республике проводится определенная работа. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК ОРВИ и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа, как в Казахстане, так и за рубежом.

Вирусологические лаборатории регионов обеспечены необходимыми реагентами, расходными материалами для проведения исследований на грипп и другие респираторные инфекции», - отметили в пресс-службе министерства.