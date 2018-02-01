Информационно-мониторинговую систему по работе с инвесторами запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания Правительства РК председатель правления Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев проинформировал о проведенной работе по привлечению иностранных инвестиций в рамках реализации Национальной инвестиционной стратегии Казахстана на 2018 - 2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Kazakh Invest.

С. Туякбаев сообщил, что, исходя из потребностей экономики, сформирован перечень из 145 проектов с участием иностранных инвесторов на общую сумму $47,8 млрд. с созданием порядка 35 тысяч рабочих мест.

В 2018 году совместно с акиматами и госорганами стартует строительство 15 проектов с участием иностранных инвестиций на сумму $1,6 млрд и ввод в эксплуатацию 23 проектов на сумму $3 млрд. Так, в разрезе регионов Казахстана наибольшее количество инвестиционных проектов, планируемых к вводу в эксплуатацию приходится на Алматинскую область - 5 проектов ($179 млн), ЮКО - 5 проектов ($1,9 млрд), город Алматы - 5 проектов ($187 млн), город Астана - 2 проекта ($244 млн) и Костанайскую область - 2 проекта ($14 млн).

Кроме того, в текущем году стоит задача по привлечению инвесторов на реализацию 17 крупных проектов на сумму $16,4 млрд с подписанием обязывающего документа.

«Для привлечения инвесторов на сегодня совместно с компанией Deloitte подготовлено 50 «нишевых» проектов. Инвестиционные предложения соответствуют международным стандартам и уже находятся в работе. В текущем году мы подготовим новые инвестиционные предложения с привлечением консультантов международного уровня, «Большой четверки»», - сообщил С. Туякбаев.

В рамках реализации национальной инвестстратегии работа с инвесторами выстраивается по адресному принципу. Так, к апрелю 2018 года для каждой приоритетной страны, или группы стран, будет создана «Страновая стратегия» или путеводитель по работе с конкретной страной. Кроме того, нововведением в этом направлении является привлечение компаний, специализирующихся на инвестициях (Multiplier), из таких стран, как Ирландия, Испания, Нидерланды, Италия, РФ.

«Мы также сосредотачиваемся на обеспечении комфортных условий для иностранных инвесторов. Внедряется система «раннего реагирования» на проблемные вопросы инвесторов. Это усиление института «инвестиционного омбудсмена». Также в мае 2018 года заработает «Call-center» для помощи инвесторам во время пребывания в Казахстане», - отметил глава Kazakh Invest.

В июне на сайте Invest.gov.kz будет запущена информационно-мониторинговая система по работе с инвесторами (CRM). Каждый инвестор будет иметь доступ к системе CRM. Таким образом, уполномоченные органы будут не только отслеживать процесс привлечения инвестиций, реализации инвестпроектов, но и узнавать проблемные участки, анализировать причины их возникновения и быстро устранять. Этот инструмент позволит обеспечить быструю обратную связь с инвестором.