Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,7%, с начала года - 1,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с декабрем 2017 года - 1,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары повысились на 0,8%, на непродовольственные товары - на 0,5%, платные услуги для населения подорожали на 0,7%. С начала года, по состоянию на 1 марта этого года, цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, на непродовольственные товары - на 0,8%, платные услуги подорожали на 1,6%.

С начала года повышение цен было отмечено на огурцы - на 21,8%, помидоры - на 20,6%, сладкий перец - на 16,8%, капусту - на 11,5%, репчатый лук - на 7,4%, картофель - на 5,6%, морковь - на 3,8%, консервированное молоко - на 2%, сливочное масло - на 1,8%, сычужный сыр - на 1,7%, свежее молоко - на 1,4%, кисломолочные продукты - на 1,3%. Понижение цен зафиксировано на гречневую крупу - на 9,5%, сахар-песок - на 1,4%, яйца, рис - на 1,2%, черный чай - на 1,1%, мясо птицы - на 0,8%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 1,3%, стеклянные и керамические изделия - 1%, автомобили, моющие и чистящие средства, бытовые приборы, товары личного пользования, текстильные изделия, мебель и предметы домашнего обихода - на 0,9%, одежду и обувь - 0,6%, книги - 0,4%, канцелярские товары и чертежные принадлежности - 0,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 1,7%, бензин - на 1,2%, каменный уголь, дизельное топливо - на 0,7%.

Правовые услуги, страхование личных транспортных средств подорожали на 6%, услуги детских дошкольных учреждений - на 3%, здравоохранения - на 1,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,8%, общественного питания - на 0,4%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 3,1%, междугородним - на 2,6%, железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния - на 0,7%, а воздушным транспортом - подешевел на 4,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на центральное отопление увеличились на 3,5%, электроэнергию - на 3,4%, горячую воду - на 3%, вывоз мусора - на 2,5%, содержание жилья - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 1,2%, холодную воду, канализацию - на 0,8%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2018 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных - 30,1%, платных услуг - 32,1%.