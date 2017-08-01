Индийские инструкторы обучают миротворческое подразделение «Казбриг»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильно-тренировочная группа Вооруженных сил Индии в рамках двустороннего военного сотрудничества проводит занятия для миротворческого подразделения Вооруженных сил Казахстана «Казбриг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства РК.

Программа занятий, привезенная индийскими коллегами, включает в себя обширный теоретический блок по основным видам миротворческих миссий, а также правовые аспекты военно-гражданских отношений и защиту мирного населения в зоне конфликта.





На занятиях казахстанские миротворцы изучат важные документы в миссиях ООН, правила и директивы применения силы, концепцию операций, боевые приказы и другое. Тщательно изучив теоретический блок, военнослужащие на практических занятиях получат опыт сопровождения гуманитарного груза, попробуют самостоятельно разрешить различного рода конфликты, продемонстрируют умения в организации и охране оперативной базы и развертывании блокпостов. Необходимо отметить, что сегодня казахстанский миротворческий батальон в состоянии уже выполнять боевые задачи за пределами государства. Он полностью адаптирован работать как в составе НАТО, так и в составе ОДКБ, КСОРа, ШОС.

Кульминацией тренинга для казахстанских миротворцев станет учение «Голубые каски», которое пройдет на одном из учебных полигонов.