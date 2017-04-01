Индия и Пакистан планируют войти в ШОС - Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций прибывших в Астану на 12-ю Встречу секретарей советов безопасности стран ШОС. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Акорды.

В своем вступительном слове Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников встречи, отметив важность проведения подобного мероприятия накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне текущего года в Астане.

- Мы сопереживаем всем гражданам России в связи с происшествием в Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что терроризм и экстремизм не имеет границ, сохраняются риски и угрозы. В этой связи главы государств придают особое внимание работе секретарей советов безопасности, - сказал Президент Казахстана.







Глава государства обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС.



Также Нурсултан Назарбаев отметил положительные результаты проделанной работы государств-участников ШОС по укреплению экономических и политических связей.



Кроме этого, Президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоящих перед организацией.



- Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки, - подчеркнул Глава государства.



Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.



- Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами - ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации, - сказал Президент Казахстана.



Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.



Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана В.Жумаканов, Кыргызстана Т.Джумакадыров, России Н.Патрушев, Таджикистана А.Кахаров, член Госсовета - министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев.



Мероприятие в Астане по линии советов безопасности проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС и является важным этапом в плане подготовки к запланированному в июне текущего года заседанию Совета глав государств-членов ШОС.