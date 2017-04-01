Погода
Астана 10 °С
Алматы 19 °С
Курс валют
USD 311.37
EUR 330.30
RUB 5.47
CNY 45.13

Индекс промышленного производства в январе-марте составил 105,8%

Индекс промышленного производства в январе-марте составил 105,8%
12 Апреля 2017 11:20 253

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.

 

 

Ключевые слова: Экономика, Правительство РК,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив