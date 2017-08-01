Инцидент в Барселоне: МИД выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших при наезде грузовой автомашины на толпу людей в центре Барселоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около часа назад грузовая автомашина наехала на толпу людей в центре Барселоны. Есть пострадавшие.

Казахстанские дипломаты в Испании уже выясняют, нет ли среди них граждан Казахстана», - сообщил руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

Как ранее сообщалось, пикап въехал в четверг в толпу в Барселоне. По данным правоохранительных органов Каталонии, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.

Полиция Барселоны считает наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом, сообщает агентство AFP.

По имеющимся данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек, десятки пострадали, передает ТАСС.

Газета «Вангуардия» отмечает, что станции метро близ места происшествия закрыты.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил в Twitter, что поддерживает контакт с местными властями и экстренными службами в связи с инцидентом.

«По предварительным данным, полиция Испании назвала произошедшее терактом. Рекомендуем гражданам Казахстана, находящимся в данный момент в Барселоне, воздержаться от посещения центра города и соблюдать меры предосторожности», - отметили в Посольстве РК в Испании.

Посольство Казахстана в Испании открыло телефон «горячей линии»: +34-674-482-333