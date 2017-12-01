Имя казахстанки увековечил Всемирный банк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конференц-зал Всемирного банка в Вашингтоне назван в честь казахстанки Алмы Уразалиновой, передает Хабар.

Алма Уразалинова стала первой нашей соотечественницей, которая буквально покорила главный международный финансовый центр и сделала его успешным.

Штаб-квартира группы Всемирного банка в Вашингтоне - закрытое для прессы учреждение. А попасть в ключевые управления этого крупнейшего источника финансовой и технической помощи для развивающих стран практически невозможно. Здесь высоко ценят заслуги нашей соотечественницы Алмы Уразалиновой, которая внесла огромный вклад в развитие банка.

«Я была знакома с Алмой на протяжении 20 лет. Все эти годы мы работали вместе над различными проектами. Мы были не просто коллегами, а по-настоящему близкими друзьями. Часто случалось так, что мы задерживались на работе и оставались последними в офисе. Тогда мы обычно сидели друг напротив друга и беседовали о философии, политике, экономике. Она всегда была очень глубока в своих рассуждениях», - поделилась воспоминаниями сотрудница Всемирного банка Джейн Клемент.

Выпускница Московского государственного университета и Массачусетского технологического института была незаменимым сотрудником Всемирного банка. Ей поручали самые ответственные проекты. Наша соотечественница блистала прекрасными знаниями и эрудицией. Но судьба распорядилась иначе.

22 декабря 2015 года после тяжелой болезни Уразалинова Алма Кабдуловна скончалась в больнице Вашингтона.

«Мы до сих пор чувствуем её присутствие, поэтому было решено назвать конференц-зал в её честь, в надежде, что наследие её работы, её искусства быть собой поможет нам в дальнейшей работе. Она была первой молодой казахской леди, которая получила степень доктора наук в MIT. Также она была первой казашкой, которую приняли во Всемирный банк в качестве молодого профессионала. Очень много лет она упорно работала над процессами синдикации и исламским финансированием», - добавила Джейн Клемент.

Коллеги называют Алму первооткрывателем. Она первой решалась выстраивать взаимоотношения с банками, реализовывать сложные проекты в развивающихся странах.

Сегодня в аудитории имени Алмы Уразалиновой, расположенной в штаб-квартире Всемирного банка, принимаются важные решения по поддержке нуждающихся стран, а это означает, что миссия нашей соотечественницы продолжается.