Иммиграция и терроризм больше всего тревожат европейцев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейцы по-прежнему считают иммиграцию и терроризм основными угрозами, возникающими перед Евросоюзом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Брюсселе со ссылкой на исследование общественного мнения службы мониторинга ЕС «Евробарометр».

На вопрос, о чем больше всего переживают граждане ЕС, большинство европейцев упоминают миграцию (45%), тогда как терроризм остается вторым наиболее часто цитируемым пунктом (32%).

Отмечается, что проблемы миграции и терроризма в глазах европейцев преобладают над такими вызовами для ЕС, как экономическая ситуация в Европе (20%), состояние бюджетов государств-членов (17%) и безработица (16%).

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился весной 2016 года, наблюдается поддержка усилий Европейской комиссии в сфере миграции.

«Что касается проблемы миграции, то 69% европейцев говорят, что они поддерживают общую миграционную политику ЕС, а 61% положительно относятся к миграции людей из других государств-членов Евросоюза», - прокомментировали последние данные «Евробарометра» в Еврокомиссии

Около 81% европейцев высказались в пользу «свободного передвижения граждан Евросоюза, что позволяет им жить, работать, учиться и заниматься бизнесом в любой стране-члене ЕС».

Тем не менее, исследование также показало, что 56% граждан отрицательно настроены к иммиграции людей из-за пределов ЕС.

В целом исследование выявило, что доверие граждан к ЕС выше, чем вера в свои национальные правительства.

Доверие к ЕС увеличилось до 36% (по сравнению с 33% весной 2016 года), в то время как вера национальным парламентам и правительствам остается ниже доверия к Европейскому союзу.

Еще 38% респондентов относятся к ЕС нейтрально. Негативно в отношении сообщества высказались 25% опрошенных.

Отмечается, что четверо из десяти европейцев считают, что их голос имеет значение в ЕС, а две трети граждан представляют Европейский союз в качестве «места стабильности в неспокойном мире».