Имена первых амнистированных огласили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанский областной суд назвал имена первых восьми осужденных, амнистированных по Закону "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости РК", передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из предоставленных материалов судебной коллегии по уголовным делам облсуда, освобождены от отбывания основного наказания 37-летний Евгений Ваннер и 31-летний Андрей Самойлов, отбывающие наказание по ст.187 ч.1 УК, которые 31 августа 2016 года «похитили горную породу, с целью извлечения золота». Оба фигуранта были осуждены к штрафу в размере 30 МРП, изъятию бетономешалки.



От отбывания наказания освобожден Борис Новиков, осужденный по ст.107 ч.1 УК РК к 2 годам за нанесение побоев в драке. По этой же статье был осужден, а теперь амнистирован Ералы Бадылханов.



Амнистирован Серик Ерданинов, осужденный за перевозку огнестрельного оружия, Павел Снегирев, который распилил для перевозки 47 деревьев ивы.



Также Закон «Об амнистии» судебная коллегия по уголовным делам областного суда применила в отношении риддерца Андрея Письменного, осужденного по ст.346 ч.1. Приговором суда он был признан виновным в вождении автомобиля в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. С Письменного сняли наказание в 120 часов общественных работ, а лишение права управлять автотранспортным средством сроком на 3 три года оставили в силе. Аналогичное дело за «пьяное вождение» было заведено на семейчанина Максима Чухина, которому присудили 180 часов общественных работ. Апелляционная судебная коллегия постановила освободить от отбывания основного наказания, оставив без изменения «лишение прав сроком на 3 года» и взыскание 3549 тенге процессуальных издержек за производство химико-токсикологической экспертизы.