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Игроки в тогызкумалак из 10 стран мира приедут в Кызылорду

27 Февраля 2018 15:33 578
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Игроки в тогызкумалак из 10 стран мира приедут в Кызылорду

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде состоится международный турнир по тогызкумалаку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Кызылординское областное управление физкультуры и спорта.

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Турнир пройдет 2-6 марта среди юношей до 15 лет и среди взрослых. Соревнования в этом году проводятся в 11-й раз и посвящаются памяти общественного деятеля Налькожи Ергешбаева.

На турнире приедут более 200 спортсменов из Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, России, Туркменистана, Турции, Таджикистана и Казахстана. Игроки из Китая и Афганистана будут участвовать впервые. Состязания пройдут по классической схеме в 9 туров, по четырем возрастным группам.

В сборную Казахстана вошли чемпионы мира, заслуженные мастера спорта РК Хакимжан Елеусинов, Асель Далиева, чемпионы мира Галымжан Темирбаев, Нурбек Кабиев, Диана Кенина, Лина Каримова. Из Кыргызстана приедет чемпион Азии, призер чемпионата мира Анарбек Жамакеев.

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Спорт,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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