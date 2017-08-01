Игорь Свечников назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 45-летний казахстанский специалист уже имел опыт работы в структуре Федерации футбола Казахстана.Ранее он работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана, сообщает kff.kz.
Юношеской сборной Казахстана (U17) в этом году предстоят сразу несколько международных турнира: Кубок Президента РК (с 4 по 8 сентября) и отборочный турнир Чемпионата Европы-2018 в Минске (с 19 по 25 октября).
Свечников Игорь Геннадьевич
Дата рождения: 28.04.62
Опыт работы:
1977-1978 «Химик» (Степногорск) - игрок
1978-1986 «Целинник» (Целиноград) - игрок
1986-1987 «Химик» (Джамбул) - игрок
1987-1988 «Кайрат» (Алматы) - игрок
1988-1992 «Целинник» (Целиноград) - игрок
1993-1994 «Металлург» (Магнитогорск) - игрок
1995-1997 «Женис» (Астана) - игрок
1997-2004 ФК «Целинник» - ФК «Женис» - тренер
2005 ФК «Жетысу» - тренер
2006 ФК «Окжетпес» - тренер
2007-2008 ФК «Астана» - тренер
2009 ФК «Намыс» (Астана) - тренер
2011-2012 ФК «Окжетпес» (Кокшетау) - тренер
2012-2014 ФК «Астана» (Астана) - тренер
2015 ФК «Байтерек» (Астана) - тренер
2016 ФК «Уральск» (Уральск) - тренер
2016 - 2017 Тренер молодёжной сборной Казахстана U-21
2017 - н.в. Старший тренер юношеской сборной Казахстана U17
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