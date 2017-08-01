Игорь Свечников назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 45-летний казахстанский специалист уже имел опыт работы в структуре Федерации футбола Казахстана.Ранее он работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана, сообщает kff.kz.

Юношеской сборной Казахстана (U17) в этом году предстоят сразу несколько международных турнира: Кубок Президента РК (с 4 по 8 сентября) и отборочный турнир Чемпионата Европы-2018 в Минске (с 19 по 25 октября).

Свечников Игорь Геннадьевич

Дата рождения: 28.04.62

Опыт работы:

1977-1978 «Химик» (Степногорск) - игрок

1978-1986 «Целинник» (Целиноград) - игрок

1986-1987 «Химик» (Джамбул) - игрок

1987-1988 «Кайрат» (Алматы) - игрок

1988-1992 «Целинник» (Целиноград) - игрок

1993-1994 «Металлург» (Магнитогорск) - игрок

1995-1997 «Женис» (Астана) - игрок

1997-2004 ФК «Целинник» - ФК «Женис» - тренер

2005 ФК «Жетысу» - тренер

2006 ФК «Окжетпес» - тренер

2007-2008 ФК «Астана» - тренер

2009 ФК «Намыс» (Астана) - тренер

2011-2012 ФК «Окжетпес» (Кокшетау) - тренер

2012-2014 ФК «Астана» (Астана) - тренер

2015 ФК «Байтерек» (Астана) - тренер

2016 ФК «Уральск» (Уральск) - тренер

2016 - 2017 Тренер молодёжной сборной Казахстана U-21

2017 - н.в. Старший тренер юношеской сборной Казахстана U17