Игорь Шувалов выступит на Форуме «Евразийская неделя» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов примет участие , который пройдет 24-26 августа 2017 года в Астане, Казахстан.

В пленарном заседании «Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления» форума «Евразийская неделя» примут участие высшие государственные лица стран-участниц ЕАЭС и государств- партнеров союза. Россию на ключевом мероприятии форума представит Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

К участию в пленарном заседании также приглашены Бакытжан Сагинтаев, Премьер-Министр Республики Казахстан, Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, Аскар Мамин, первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Василий Матюшевский, первый заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь, Олег Панкратов, вице-Премьер-Министр Кыргызской Республики, Ваче Габриелян, вице-Премьер-Министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения, Ли Сяньлун, Премьер-Министр Сингапура, Чыонг Хоа Бинь, первый заместитель Премьер-Министра Вьетнама, Кристиан Лабро, президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU), Филипп Рогге, руководитель региона Central and Eastern Europe, Microsoft, Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка.

Дискуссия будет посвящена обсуждению разнообразных подходов к индустриальному совершенствованию: от современных аспектов формирования моделей развития до внедрения передовых инновационных технологий. Повестка дня включает ряд важнейших вопросов работы ЕАЭС, в том числе как молодому интеграционному сообществу найти свой, уникальный путь развития.

Форум «Евразийская неделя» пройдет 24-26 августа в конгресс-центре ЭКСПО-2017. Участие в мероприятиях форума бесплатное. Регистрация доступна на сайте http://www.eurasianweek.org/.