-
-
02:40 239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:16 434
-
-
вчера 22:53 403
-
вчера 22:40 471
-
-
вчера 22:27 449
-
вчера 22:13 375
-
вчера 22:00 503
-
вчера 21:44 477
-
-
вчера 21:33 549
-
вчера 21:29 515
-
вчера 21:14 567
-
-
-
вчера 20:37 500
-
вчера 20:20 571
-
вчера 20:09 609
-
вчера 20:00 528
-
-
-
вчера 19:30 569
-
-
вчера 19:08 638
-
-
-
-
вчера 18:29 1255
-
вчера 18:11 687
-
-
-
-
вчера 17:34 735
-
вчера 17:30 2995
Идеей скрещивания джабе с новоалтайскими жеребцами удивила студентка из РК в Пензе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студентка ПГУ имени С. Торайгырова Алия Токтасынова представила в России статью о перспективах скрещивания казахской породы лошадей джабе с жеребцами новоалтайской породы - её работу назвали лучшей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По результатам тринадцатого международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья - 2017», который прошёл в Пензе, студентка кафедры зоотехнологии, генетики и селекции Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Алия Токтасынова завоевала диплом первой степени по направлению «Сельскохозяйственные науки». Её научным руководителем выступил кандидат сельскохозяйственных наук доцент Толеген Асанбаев», - рассказала пресс-секретарь вуза Руфина Торпищева.
Для участия в международном конкурсе студентка выбрала малоизученную тему воспроизводительных качеств новоалтайской породы лошадей в новых условиях разведения, сообщили в университете. По словам самой Алии, научная новизна работы заключается в том, что она рассмотрела скрещивание казахской породы лошадей типа джабе с жеребцами новоалтайской породы, которое уже испытали в Павлодарской области, чтобы увеличить вес животных и молочную продуктивность нового вида.
«Из Горного Алтая в регион были завезены новоалтайские жеребцы, и в ходе исследования установлены приспособительные качества данной породы к нашим условиям содержания. Лошади новоалтайской породы плохо переносят жаркий климат, но отлично чувствуют себя в холодное время года. После зимовки они почти не снижают вес и хорошо переносят суровые зимы. Скрещивание казахской породы с новоалтайскими жеребцами дало неплохой результат, особенно у помесей, - говорит Алия. - Все мои статьи касаются исключительно коневодства: иногда спортивного, иногда продуктивного, но проблема в том, что пока ни одну из идей, которые я предлагаю в статьях, я в жизнь не воплощала. Мне похвастаться в этом нечем».
С одиннадцати лет Алия Токтасынова профессионально занимается спортивным коневодством, став кандидатом в мастера спорта. Любовь к лошадям привела её к новым победам, но теперь уже в науке.
«Спортивным коневодством я занимаюсь с детства, - добавляет девушка. - У меня даже была статья об иппотерапии. Но я поняла, что такое лечение возможно только при очень хорошей помощи государства. Поэтому как студентка я пока оставила эту идею. За первый курс я участвовала в международной научной конференции «XVII Сатпаевские чтения» в 2017 году с докладом «Развитие национальных конных видов спорта в Казахстане и Павлодарской области» и в международной научно-практическая конференции «VIII Торайгыровские чтения» в 2016 году со статьёй «Реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе иппотерапии».
Обучаясь в ПГУ, Алия продолжает заниматься в школе наездников ипподрома «Кулагер», участвует в областных и республиканских мероприятиях по конному спорту. Занимается в научном кружке по коневодству.
Фото: ПГУ им. С. Торайгырова.
- Китайские студенты поздравили казахстанцев с Днем Независимости на казахском языке
- IT-медиков начнут готовить в Восточном Казахстане
- В рейтинге зеленых университетов мира принял участие Казахстан
- Новая книга Президента отражает казахстанский путь - ректор ЕНУ
- Заполняется чаша Кировского водохранилища
- 12-летний вундеркинд из Алматы успешно сдал сессию в университете
- Скрытую съемку вакцинации овец провели сотрудники Жамбылской палаты предпринимателей
- Продкорпорация планирует закупить до 330 тыс. тонн ячменя и высококачественной пшеницы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана