Идеей скрещивания джабе с новоалтайскими жеребцами удивила студентка из РК в Пензе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студентка ПГУ имени С. Торайгырова Алия Токтасынова представила в России статью о перспективах скрещивания казахской породы лошадей джабе с жеребцами новоалтайской породы - её работу назвали лучшей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





«По результатам тринадцатого международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья - 2017», который прошёл в Пензе, студентка кафедры зоотехнологии, генетики и селекции Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Алия Токтасынова завоевала диплом первой степени по направлению «Сельскохозяйственные науки». Её научным руководителем выступил кандидат сельскохозяйственных наук доцент Толеген Асанбаев», - рассказала пресс-секретарь вуза Руфина Торпищева.



Для участия в международном конкурсе студентка выбрала малоизученную тему воспроизводительных качеств новоалтайской породы лошадей в новых условиях разведения, сообщили в университете. По словам самой Алии, научная новизна работы заключается в том, что она рассмотрела скрещивание казахской породы лошадей типа джабе с жеребцами новоалтайской породы, которое уже испытали в Павлодарской области, чтобы увеличить вес животных и молочную продуктивность нового вида.



«Из Горного Алтая в регион были завезены новоалтайские жеребцы, и в ходе исследования установлены приспособительные качества данной породы к нашим условиям содержания. Лошади новоалтайской породы плохо переносят жаркий климат, но отлично чувствуют себя в холодное время года. После зимовки они почти не снижают вес и хорошо переносят суровые зимы. Скрещивание казахской породы с новоалтайскими жеребцами дало неплохой результат, особенно у помесей, - говорит Алия. - Все мои статьи касаются исключительно коневодства: иногда спортивного, иногда продуктивного, но проблема в том, что пока ни одну из идей, которые я предлагаю в статьях, я в жизнь не воплощала. Мне похвастаться в этом нечем».



С одиннадцати лет Алия Токтасынова профессионально занимается спортивным коневодством, став кандидатом в мастера спорта. Любовь к лошадям привела её к новым победам, но теперь уже в науке.



«Спортивным коневодством я занимаюсь с детства, - добавляет девушка. - У меня даже была статья об иппотерапии. Но я поняла, что такое лечение возможно только при очень хорошей помощи государства. Поэтому как студентка я пока оставила эту идею. За первый курс я участвовала в международной научной конференции «XVII Сатпаевские чтения» в 2017 году с докладом «Развитие национальных конных видов спорта в Казахстане и Павлодарской области» и в международной научно-практическая конференции «VIII Торайгыровские чтения» в 2016 году со статьёй «Реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе иппотерапии».



Обучаясь в ПГУ, Алия продолжает заниматься в школе наездников ипподрома «Кулагер», участвует в областных и республиканских мероприятиях по конному спорту. Занимается в научном кружке по коневодству.



Фото: ПГУ им. С. Торайгырова.