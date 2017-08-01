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Художник без рук подарил портрет Казыбек би каркаралинскому музею

Художник без рук подарил портрет Казыбек би каркаралинскому музею
18 Августа 2017 19:42 330

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Известный художник без рук Карипбек Куюков, который пишет картины ногами и держа кисти во рту, подарил картину в честь 350-летия Казыбек би музею Каркаралинского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в поселке Егиндыбулак состоялась торжественная передача картины «Қаздауысты Қазыбек би» Каркаралинскому историко-краеведческому музею.

«Егиндыбулак - моя родина. Я здесь родился, вырос», - сказал Карипбек Куюков.

Художник без рук подарил портрет Казыбек би каркаралинскому музею

Руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев назвал Куюкова ярким примером патриотизма, трудолюбия и любви к родине.

Одну из его картин под названием «Взрыв» Глава государства Нурсултан Назарбаев подарил Президенту США Бараку Обаме во время Саммита по ядерной безопасности.

«Творчество Карипбека Куюкова является уникальным олицетворением ценностей страны и общих устремлений к созидательному будущему. Во имя этих ценностей в свое время жил, совершал выдающиеся поступки для своего народа великий Казыбек би Келдібекұлы», - сказал Еркебулан Агимбаев.


Художник без рук подарил портрет Казыбек би каркаралинскому музею

Глава управления культуры заверил, что эта картина займет достойное место среди экспонатов историко-краеведческого музея Каркаралинского района.

 

Ключевые слова: История Казахстана, Карагандинская область, Культура,
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