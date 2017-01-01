Хозяин обрушившегося в ЮКО дома самовольно переоборудовал гараж под времянку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы безопасности обсуждались в ходе круглого стола, организованного редакцией газеты «Шымкент келбеті». Поводом для обсуждения послужил рост количества несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.

Как обезопасить свой дом и себя не только от угарного газа, но и от мошенников, рассказали представители службы ДЧС ЮКО и газового хозяйства, передает otyrar.kz.

Поводом для обсуждения вопросов безопасности стала недавняя трагедия, произошедшая в Шымкенте. В результате взрыва была разрушена двухэтажная времянка. Погибла молодая женщина. Пять человек пострадали. Главная причина взрыва уже установлена.



Как установила рабочая группа, газификация времянки была произведена хозяином дома самовольно, без соблюдения правил пользования газом в быту. Кроме того, в помещении для отопления использовался камин иранского производства, конструкцией которого не предусмотрен дымоход. Камин был подсоединен к шлангу, обычной изолентой, потому, что диаметр шланга и штуцера камина не совпадали.

Открылась в ходе круглого стола и еще одна деталь - владелец дома, переоборудовав гараж под времянку, в которой и жили квартиранты, не оформил технический паспорт на новое строение.

С начала отопительного сезона в ЮКО произошло 126 несчастных случаев, в которых погибли 11 человек. Шесть из них - дети. Всех этих трагедий можно было избежать, говорят специалисты.

Нередко под видом проверяющих по домам ходят мошенники. И обезопасить себя можно только одним способом, тем более, сейчас компаний, оказывающих услуги по техническому обслуживанию в городе очень много.

Основанием для оплаты за обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) могут служить: договор, акт выполненных работ и квитанция. Отдавать деньги только за то, что к вам пришли и ничего не сделали, нельзя. Но прежде, чем заключить договор на обслуживание, убедитесь, что у компании есть юридический адрес, офис, рабочий телефон. Только вы в праве решать. с кем заключать договор, а с кем нет. Здесь никто на ваш выбор повлиять не может.

Представители спасательного отряда в свою очередь попросили в случае ЧС прежде всего звонить по номеру 112 и только потом в скорую и полицию. От того как быстро спасатели прибудут на место, зависит человеческая жизнь.



Как сообщало ранее МИА "Казинформ", 8 января, около 03:30 часов в Шымкенте в двухэтажном доме на улице Дружбы народов произошел взрыв газового баллона, в результате чего здание обрушилось и погибла женщина.





источник OtyrarTV