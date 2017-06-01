Ход строительства объектов ЭКСПО-2017 сняли из космоса 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский космический аппарат дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1 и французский космический аппарат «Плеяды» с 2015 по 2017 год осуществляли съемку территории, где велось строительство объектов Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, передает корреспондент ИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары», всего за этот период была произведена 21 космическая съемка указанной местности (14 снимков с КА «Плеяды», 7 - КА «KazEOSat-1»).

Казахстанские и французские специалисты совместно провели расшифровку полученных данных со снимков и создали видеоролик.

KazEOSat-1 (KazakhstanEarthObservationSatellite - казахстанский спутник наблюдения Земли) - первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Был запущен с космодрома Куру (Французская Гвиана) 30 апреля 2014 года.

Спутник может осуществлять съемку с разрешением до 1 метра (в панхроматическом режиме) и до 4 метров (в мультиспектральном режиме).

Проект по созданию космической системы ДЗЗ РК реализован совместно с ведущей европейской компанией Airbus Defense and Space.





