Хочу воспитать детей по-казахски - полицейский из Туркестана Евгений Кульков

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейский из Туркестана Евгений Кульков отлично владеет казахским языком и гордится тем, что вырос, играя с казахскими детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Евгений Кульков родился в 1986 году в русской семье в городе Кентау Южно-Казахстанской области. В детстве его друзьями были казахи. Они повлияли на всю жизнь Евгения, который благодаря им овладел казахским языком и принял ислам. И хотя в школе он учился в русском классе, среднее образование получил в казахской группе, куда вступил, чтобы быть вместе с друзьями.

Детская мечта - стать бойцом спецназа, привела его в спорт. Евгений занимался дзюдо, самбо, казакша курес, грепплингом и его мечта сбылась. Сегодня Евгений - старший инспектор специального отряда полиции Туркестанского городского отдела внутренних дел, старший лейтенант полиции. Кроме того, он сильный борец, известный спортсмен, гордость областного департамента внутренних дел.

На чемпионате Казахстана по грепплингу, прошедшем в 2011 году в Караганде, Евгений завоевал первое место. Затем, в 2014 году занял второе место по рукопашному бою среди сотрудников органов внутренних дел.

Евгений гордится тем, что благодаря знанию казахского языка он нашел себе друзей на всю жизнь. Старший лейтенант, считающий, что обучение государственному языку должно начинаться в семье, сегодня и сам стал главой семьи.

«Моя жена - казашка. Я вырос среди казахов, поэтому, когда выбирал невесту, замечал только казахских девушек. Более 10 лет назад я принял ислам. И хотел, чтобы моя жена была мусульманкой. Сейчас у меня дочь Амина и сын Амир. Мы дома говорим на казахском, и детей воспитываем по-казахски», - сказал Евгений.

Воспитанию детей по-казахски он уделяет особое внимание. Маленькая Амина ходит в казахский детский сад. Дома смотрит только телеканал «Балапан», вещающий лишь на казахском языке.

Эта семья еще раз доказывает, как важно взаимопонимание и согласие между разными нациями. Проживание под одной крышей, знание языка и культуры - это проявление уважения к казахской земле, к государственному языку со стороны настоящих патриотов. Они уважают не только язык казахов, но и их традиции и обычаи.

Евгения беспокоит сегодняшняя ситуация с казахским языком. Когда речь зашла о сфере употребления казахского языка, он привел ряд примеров.

«По своей работе я бываю в командировках, участвую в соревнованиях, обычно в северных и западных регионах страны. И бывает так, что я говорю по-казахски, а мне отвечают на русском. Кто будет изучать язык, если он не нужен самим казахам? В подразделении я единственный русский. Все спрашивают, не трудно ли мне служить. А я говорю, что, наоборот, с казахами легче находить общий язык. Они доброжелательные, скромные, всегда готовы помочь. Мне неприятно видеть, как некоторые казахи стыдятся говорить на казахском языке, относятся к языку с пренебрежением», - отметил Евгений.

Этим примером Евгений дает понять, что если мы сами не будем уважать казахский язык, то статус государственного языка не повысится. Евгений связывает свое будущее только с Казахстаном, и гордится тем, что он - гражданин Казахстана. Он также считает, что казахский язык в нашей стране должен быть на первом месте и считает своим гражданским долгом знать государственный язык Казахстана.