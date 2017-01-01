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Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка
7 Января 2017 07:27 215

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, может попытать счастья на выборах мэра Нью-Йорка. Издание New York Daily News со ссылкой на свои источники сообщает, что в разговоре с высокопоставленным представителем Демпартии Клинтон допустила возможность того, что может выдвинуть свою кандидатуру этот пост, пишет Лайф.ру.

Издание уточняет, что к этому её призывают демократы. При этом отмечается, что в ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать её как кандидата в президенты.

Срок де Блазио в качестве хозяина "Большого яблока" заканчивается в конце текущего года.

Выборы мэра крупнейшего города США пройдут 7 ноября нынешнего года.

Ключевые слова: США,
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