Хакеры увели со счета в «Нурбанке» 155 млн тенге через программу Team Viewer

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Интернет-мошенники предстали перед судом в Алматы.

По материалам дела, в апреле 2015 года подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов посредством системы «интернет банкинг» с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу Team Viewer, незаконно взломав пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк».

Как сообщили в пресс-службе суда № 2 Жетысуского района города Алматы, для этого они создали несоответствующие в действительности платежные поручения, перечислили денежные средства в размере 155 000 000 тенге в ранее созданную ими компанию ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания» находящийся в АО «Евразийский Банк».

Приговором Жетысуского районного суда № 2 Алматы в отношении А.Митина и Р.Хусаинова, осужденных по ст.188 ч.4 п.3 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан признаны виновными, им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов вину не признали.

Приговор суда не вступил в законную силу.