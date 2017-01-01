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Хакеры не повлияли на выборы в США - Трамп

Хакеры не повлияли на выборы в США - Трамп
7 Января 2017 05:10 213

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки не повлияли на результаты выборов в стране, передает РИА «Новости».

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая национальный комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования», - говорится в заявлении Трампа.

Кроме того, Трамп рассказал о встрече с представителями американской разведки и поблагодарил их за работу.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса расследовать, каким образом канал NBC получил секретную информацию о кибератаках.

 

Ключевые слова: США,
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