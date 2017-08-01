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Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи

Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
16 Августа 2017 14:04 285

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Джон и Мария Хиггинс из канадского городка Суррей прибегли к услугам хакера после того, как их минивэн оказался заблокирован, а производитель машины и автодилер не смогли воспроизвести потерянный ключ. Историю Хиггинсов рассказывает The Inquirer.

В мае Хиггинсы приобрели подержанный автомобиль Toyota Estima, но вместо трех ключей местный автодиллер выдал им только один комплект. Спустя месяц семья отправилась в путешествие по Канаде и потеряла его во время прогулки по городу Виктория. Отец семейства полагает, что это произошло, когда он завязывал шнурки маленькому сыну.

Хиггинсы не смогли продолжить путешествие и обратились к дилеру с просьбой предоставить им дубликат. Однако ни продавец, ни японский производитель этого сделать не смогли, объяснив, что ключ является уникальным. Сложность представляло и то, что Toyota была оснащена защитным устройством (иммобилайзером), которое не дает завести машину в случае, если кто-то пытается открыть ее «неродным» ключом.

Тогда семья дала объявление в прессу о поиске хакера, который бы взломал замок за 500 канадских долларов (около 400 долларов США). Желающих не находилось и заблокированный минивэн стоял на парковке. После двух недель ее забрал местный механик, который в свою очередь обратился к знакомому хакеру. Специалист просил не называть его имени. Его усилиями иммобилайзер удалось перепрограммировать и открыть замок.

В июле сообщалось, что хакеры научились удаленно взламывать и угонять некоторые модели гироскутеров.

 

 

 

 

Ключевые слова: СМИ,
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