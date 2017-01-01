Гуманитарные и политические вопросы обсудят на встрече по Сирии в Астане (Астанинский процесс)

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовка к предстоящей 23 января встрече по сирийскому урегулированию в Астане продолжается, ее участники обсудят в том числе гуманитарные и политические вопросы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает РИА Новости.

"В настоящее время идет доработка организационных вопросов. Надеемся, что международные и региональные партнеры поддержат эти усилия. Открываются новые возможности, и их нужно использовать во что бы то ни стало", - заявил Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Вовлеченность сил, влияющих на обстановку на земле, призвана создать благоприятные условия для укрепления режима прекращения огня. Эта тема будет в центре дискуссии. Вместе с тем есть вероятность, что будет обсуждаться и ряд других важных аспектов, таких как меры укрепления доверия, улучшение гуманитарного доступа, элементы политической повестки дня", - сказал Чуркин.

Как заявил РИА Новости во вторник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, ООН получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане и будет представлена заместителем спецпредставителя Стаффана де Мистуры Рамзи Рамзи. По его словам, ООН "постарается оказать как можно большую поддержку и надеется, что переговоры в Астане в свою очередь будут полезными для февральских переговоров в Женеве".

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля.