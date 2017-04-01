Гулисхан Нахбаева в пятый раз стала чемпионкой РК по шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по шахматам среди женщин. В нем приняло участие 10 сильнейших шахматисток страны. Турнир прошел в 9 туров. Судила соревнования бригада во главе с Олегом Ринасом, сообщает пресс-служба Научно-образовательного фонда им. Академика Шахмардана Есенова Казахстанской федерации шахмат.

После 7 тура лидерство в финале захватила международный женский гроссмейстер Гулисхан Нахбаева из Шымкента. Она набрала 7,5 очков из 9 возможных. На полбалла от нее отстала международный женский гроссмейстер Мадина Давлетбаева из Тараза, которая завоевала серебряную медаль чемпионата страны. На третьей ступени пьедестала оказалась прошлогодняя чемпионка страны международный мастер Жансая Абдумалик, набравшая 6,5 очков.

«В целом, интрига в турнире оставалась до последнего. Впервые в чемпионате участвовало 4 гроссмейстера. На моей памяти это один из лучших чемпионатов Казахстана. Я становлюсь чемпионкой Казахстана уже в пятый раз. Два года я не принимала участие: вышла замуж, родила дочь. В этом году вернулась.

В предпоследнем туре я сыграла вничью с Аминой Каирбековой, самой младшей участницей турнира, и это заставило меня изрядно поволноваться. Но я справилась и мне удалось одержать победу. Каждый раз побеждать все сложнее и сложнее. Отстаивать титул чемпиона всегда тяжелее, чем завоевывать его впервые»¸ отметила чемпионка Казахстана Гулисхан Нахбаева.

Одновременно с завершением женского чемпионата страны в Алматы начался финал мужского первенства Казахстана. В нем участвуют лучшие шахматисты республики - Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, прошлогодний чемпион Казахстана Петр Костенко, Ануар Исмагамбетов, Азамат Утегалиев, Кирилл Кудеринов и другие. Впервые в мужском финале чемпионата страны сыграет женщина - международный мастер Динара Садуакасова. Имя чемпиона страны среди мужчин станет известно 21 апреля.