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Гульжана Карагусова: Новая ипотека - не для обеспеченных казахстанцев

5 Марта 2018 14:41 1585
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Гульжана Карагусова: Новая ипотека - не для обеспеченных казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Гульжана Карагусова прокомментировала новые социальные инициативы Президента РК.

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«Президент последовательно по возможности реализует путь к истинно социально ориентированному государству (...) Для меня, как для бывшего социального министра - это подарок. Подарок, потому что мы без конца делали запросы», - сказала она после совместного заседания палат Парламента.

Глава государства в понедельник озвучил предложение ввести новую ипотеку под 7% сроком 25 лет.

Г.Карагусова считает, что эта мера не приведёт к тому, что ей воспользуются обеспеченные казахстанцы для дальнейшего обогащения.

«Кто берет квартиры и вкладывает в капитал, я думаю, такие никогда с ипотекой связываться не будут. Зачем это надо? Какой бы ни был кредит, ты все равно отдаёшь больше, чем занимаешь. Это нерациональная трата (...) Я, по-честному, один раз взяла ипотеку. Посчитала, заняла везде, где могла занять, и через год ее погасила. Потому что я подумала: «Карагусова, ты же экономист. Через 10 лет вернёшь, как за три квартиры, тебе это надо?» (...) Этим действительно воспользуются те, у кого уже край. Я всегда говорю, нужно из последних изловчиться и отдать эти деньги как можно быстрее», - поделилась депутат.

Депутат высказалась также об инициативах снизить налоги для тех, кто получает низкие зарплаты.

«Даже на эти незначительные деньги налагается налог 11%. Теперь он будет всего 1%. Возьмем, допустим, самую низкую зарплату на уровне минимального прожиточного минимума - это 24 тысячи тенге. Налог составляет около 2700 тенге, теперь это будет 270 тенге. Это существенная разница. Для любого человека 2,5 тысячи тенге - это существенная прибавка, а для тех, у кого низкая зарплата - это очень хорошая прибавка, если она будет продолжаться каждый последующий месяц», - добавила Г.Карагусова.

 

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Экономика,
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Автор:

Анеля Касымова

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